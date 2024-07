Raus aus dem Trott (Lukas 5,1-11, Detlef Eigenbrodt)

Mitten im Alltagstrott kommt Jesus bei den Fischern am See Genezareth an. Simon Petrus und seine Kollegen sind verblüfft, als ihre Netze sich zur Unzeit mit Fischen füllen. Was sagt Jesus zur Reaktion von Simon Petrus? Das weiß Detlef Eigenbrodt.