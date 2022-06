Schule

Folge 18 29 Minuten

Wie lernen Kinder heutzutage am besten? Was ist wichtig, damit jedes Kind die nötige Bildung und Unterstützung bekommt? Wie kann man gegen Mobbing vorgehen? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich das Magazin "Wertsache" und gibt Einblicke in den Schulalltag.