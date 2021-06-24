Ist weniger wirklich mehr?

Die Schränke sind voll. Die Terminkalender auch. Keine Frage, die meisten von uns rasen mit hoher Geschwindigkeit durchs Leben und versuchen dabei, so viel mitzunehmen wie möglich. Aber ist das eigentlich gesund? Und ist dieser Lifestyle im Angesicht schwindender Ressourcen verantwortungsvoll? Flo Stielper geht diesen Fragen auf den Grund und hat sich drei sehr interessante Gäste zum Thema eingeladen: Könige & Priester, Christopher Schacht und Simon Hohlwein.