Life Happens - Wie gehe ich mit Herausforderungen um?

Folge 1 59 Minuten

Herausforderungen kennt jeder, doch zwischen dem Kampf, morgens aufzustehen und dem Kampf ums Überleben ist die Spanne groß. Adina Mitchell und Philipp Mickenbecker erzählen, was hilft, wenn das Leben einem den Boden unter den Füßen wegzieht und Lebensberaterin Doris Schilling gibt Tipps, wie man gut durch Krisen kommt. Andreas Boppi Boppart fragt: Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Und Flo verrät, warum wir alle grade ein bisschen mehr Weihrauch vertragen könnten ... (Philipp Mickenbecker verstarb am 9. Juni 2021 im Alter von 23 Jahren.)