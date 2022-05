Für alle mit offenen Augen…

Staffel 1 Folge 9 28 Minuten

Raymond hat ein Feuer im Obdachlosenheim gelegt, um die vermeintlichen Zeuginnen seines Mordes, Bailey und Elena, loszuwerden. Obwohl das gesamte Gebäude in Flammen steht, laufen Bailey und Elena in den Keller, um nachzusehen, ob dort noch jemand Hilfe braucht. Sie treffen auf Raymond. Als er auf sie losgehen will, taucht ein mysteriöser junger Mann auf und geht dazwischen. Mittlerweile sind Brittanys Eltern von Dawsons Unschuld überzeugt. Sie machen eine entlarvende Entdeckung auf Brittanys Computer und wenden sich an Paul Reagan. Wird er den wahren Mörder finden?