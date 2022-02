Michael Triegel: Cur Deus – Warum Gott?

Folge 72 25 Minuten

Das "Heidenkind" Michael Triegel aus Erfurt studierte Malerei an der renommierten Leipziger Kunsthochschule. Seine Jugend in der DDR, im empfundenen sozialistischen Einheitsgrau, führte den Feingeist in die Welt der Schönen Künste. Er las, was von Seiten des Staates verpönt war: Schopenhauer, Nietzsche oder die Bibel und ergötzte sich an der Farbenpracht der Alten Meister. In diesem Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen erzählt er von seinem Glaubensweg, der den Freigeist von der Bewunderung der christlichen Kunst über seinen bis dato aufsehenerregendsten Auftrag von Papst Benedikt zu seiner Taufe im Jahre 2014 führte. Ein bewegendes Glaubensportrait mit Deutschlands bedeutendstem lebenden christlichen Maler.