Weltgebetstag der Frauen 2021

1 Stunde

Am ersten Freitag im März wird in mehr als 150 Ländern der Weltgebetstag von Millionen von Frauen, Kindern und Männern rund um die Uhr und rund um den Globus gefeiert - über alle Grenzen von Konfession, Sprache und Kultur hinweg. In Deutschland beteiligen sich jedes Jahr mehrere tausend ökumenische Gruppen und Gemeinden an diesem weltumspannenden Gebet für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Es wird jeweils von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. In diesem Jahr beten wir mit den Frauen aus Vanuatu im Südpazifik. Die zentrale Bibelstelle ist das Gleichnis vom klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut und die Worte Jesu nicht nur hört, sondern auch tut (Matthäus 7,24-27). Alle, die nicht in ihrer Gemeinde an diesem beliebten Gottesdienst teilnehmen können, sind eingeladen, sich dem Gebet auf diese Weise anzuschließen und das Motto des Weltgebetstags "Informiert beten - betend handeln" in die Tat umzusetzen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Musikgruppe des Weltgebetstags.