Gebet wirkt Wunder: Hee Jin aus Nordkorea

Staffel 1 Folge 72
24 Minuten

Hee Jin läuft um ihr Leben - die Kugeln der Grenzpolizei verfehlen ihr Ziel und sie ist frei. Doch sie gerät in die Hände von Menschenhändlern, die sie verkaufen. Die Angst vor den Lagern Nordkoreas lässt sie aushalten, statt zu fliehen. Die Nordkoreanerin erinnert sich an die Worte ihrer Großmutter: "Bete, egal was passiert, Gott wird dir helfen."

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Zusatz­informationen

Serie: Gesichter der Verfolgung

Genre: Magazin

Jahr: 2021-2021