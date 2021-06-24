Gebet wirkt Wunder: Hee Jin aus Nordkorea
Staffel 1 Folge 72
24 Minuten
Hee Jin läuft um ihr Leben - die Kugeln der Grenzpolizei verfehlen ihr Ziel und sie ist frei. Doch sie gerät in die Hände von Menschenhändlern, die sie verkaufen. Die Angst vor den Lagern Nordkoreas lässt sie aushalten, statt zu fliehen. Die Nordkoreanerin erinnert sich an die Worte ihrer Großmutter: "Bete, egal was passiert, Gott wird dir helfen."
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Zusatzinformationen
Serie: Gesichter der Verfolgung
Genre: Magazin
Jahr: 2021-2021