1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte im Museum

Folge 931 28 Minuten

Das Jüdische Museum München bietet im Jubiläumsjahr einen Rundgang durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Museumsleiter Bernhard Purin präsentiert in der Ausstellung "Im Labyrinth der Zeiten" seine Lieblingsstücke. Gezeigt werden 18 zum Teil sehr wertvolle Objekte jüdischen Lebens in Deutschland. Sie gehen auf Mordechai W. Bernstein zurück, ein Holocaust-Überlebender aus der heutigen Ukraine. Er flüchtete 1941 nach New York und erhielt nach dem Holocaust den Auftrag, nach den Resten deutsch-jüdischer Kultur zu suchen. Zwischen 1948 und 1951 besuchte er in Deutschland 800 Orte. Seine Funde und Recherchen werden in der Ausstellung "Im Labyrinth der Zeiten" dokumentiert und ermöglichen eine Zeitreise durch das abwechslungsreiche jüdische Leben in Deutschland.