Auf neuen Pilgerwegen durch Bayern

Folge 936 28 Minuten

Ob zu Fuß oder mit dem Rad - KIRCHE IN BAYERN pilgert durch Bayern und stellt in einer Sondersendung neue Wege vor. Pfarrer Josef Treutlein ist nicht nur Wallfahrtsrektor am Würzburger Käppele sondern auch Initiator des Fränkischen Marienwegs, der Mitte August auch im Erzbistum Bamberg mit mehr als 1.100 km Länge für den Bereich Ober- und Mittelfranken eröffnet wird. In Oberfranken kann man außerdem aufs Radl steigen: Auf dem in diesem Sommer neu erschlossenen Jakobusradpilgerweg in Oberfranken laden sehenswerte Kirchen zum Verweilen ein. Der kleine Kneipp-Kurort Scheidegg im Westallgäu hat in seiner Umgebung ungewöhnlich viele Kapellen - 14 sind es an der Zahl. Durch den "Ökumenischen Kapellenweg" sind sie miteinander verbunden.