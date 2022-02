Handwerk für die Kirche

Folge 937 28 Minuten

Kunsthandwerker sind gefragt und die Aufgaben vielseitig. KIRCHE IN BAYERN besucht Handwerkerinnen und Handwerker in ihren Werkstätten in Bayern, u. a. in Bayreuth, wo Abendmahlkelche, Hostien-Schalen oder Patene in einer Silberschmiede entstehen. In der Abtei Münsterschwarzach wird in der Goldschmiede ein Evangeliar gefertigt und im Bistum Augsburg bearbeitet ein Holzkünstler mit einer Kettensäge einen Eschenstamm, bis dieser Schritt für Schritt zur Figur Heiliger Stefan für die ehemalige Pestkirche in Friedberg-Süd wird. Ein gutes Gehör brauchen Orgelbauer, das Handwerk gilt sogar als immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Um Klang geht es auch bei einer angehenden Glockensachverständigen und für manch eine ist der Kirchturm sogar der ganz persönliche Lieblingsplatz.