"Was ER euch sagt, das tut" - Der Kongress "Freude am Glauben" 2021

Folge 11 25 Minuten

Seit 2001 finden die jährlichen Kongresse "Freude am Glauben" an wechselnden Orten in Deutschland statt. Bei allem Gezänk in der Kirche von heute wollen die Kongresse aber vor allem eine positive Botschaft senden: Glaube ist schön. Glaube macht Freude. Glaube gibt Orientierung in einer Zeit des voranschreitenden Relativismus. Interview von Volker Niggewöhner mit Prof. Hubert Gindert, dem Mitbegründer des die Kongresse veranstaltenden Forums Deutscher Katholiken.