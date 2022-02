Kath-Kurs: Die Schönheit der katholischen Kirche entdecken

Folge 12 25 Minuten

Der Weg der Erneuerung der Kirche führt über die Mission, die Evangelisierung. Das hat Papst Franziskus in seinem Brief an das "pilgernde Volk Gottes in Deutschland" deutlich gemacht. Das Institut für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg versteht sich als Antwort auf die in den vergangenen Jahrzehnten von den Päpsten immer wieder geforderte Neuevangelisierung Europas und hat in Kooperation mit den Bistümern Eichstätt, Passau und Regensburg unter dem Namen "Kath-Kurs" einen neuen Glaubenskurs herausgebracht. Sein Ziel ist es, das kirchliche Leben in den Pfarrgemeinden, aber auch das Glaubensleben des Einzelnen zu erneuern. Über diesen Impuls zur Neuevangelisierung spricht Volker Niggewöhner mit Sr. Dr. Theresia Mende und Pfarrer Florian Rapp.