Politik, Schöpfungsverantwortung und Glaube: Die bayerische Landwirtschaftsministerin im Gespräch

Folge 13 25 Minuten

Evangelium und Politik? Auch heute versuchen Menschen beide Pole zusammenzubringen. Michaela Kaniber ist Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie dreifache Mutter. Ihre Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien und erzogen ihre Tochter im katholischen Glauben. Staatsministerin Kaniber spricht mit dem Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, Florian Ripka, über christliche Erziehung, den Einfluss des katholischen Glaubens auf ihre tägliche Arbeit und die christliche Sicht auf Reizthemen wie Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung. Auch kommt die Lage der Christen in den Ländern, die nach dem Zerfall des jugoslawischen Staates entstanden sind, zur Sprache.