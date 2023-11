Der heilige Josef - Nährvater Jesu Christi (1/2)

Papst Franziskus hat mit dem Apostolischen Schreiben "Patris corde" am 8. Dezember 2020 die vor 150 Jahren unter Papst Pius IX. erfolgte Proklamation des heiligen Josef als Patron der Katholischen Kirche in Erinnerung gerufen und ein "Jahr des heiligen Josef" ausgerufen. Darin empfiehlt er den Katholiken den Ziehvater Jesu und Bräutigam der Gottesmutter Maria als besonderes Vorbild. Über die Rolle des heiligen Josef in der Heilsgeschichte, die Entwicklung und Bedeutung seiner Verehrung spricht Volker Niggewöhner mit dem Moraltheologen Josef Spindelböck.