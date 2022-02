Seliger Carlo Acutis - Influencer Gottes und Cyber-Apostel der Eucharistie

Folge 19 25 Minuten

Der italienische Teenager Carlo Acutis war ein Junge "mitten aus dem Leben": Er war Fußball-Fan, spielte Playstation und mochte Action-Filme. Aber da war noch etwas Anderes: seine große Liebe zu Jesus Christus. Er ging täglich zur Heiligen Messe, liebte die Eucharistische Anbetung, betete täglich den Rosenkranz und setzte sich für arme und obdachlose Menschen in seiner Umgebung ein. Als "Internet-Freak" legte er bereits mit elf Jahren den wohl weltweit umfangreichsten Internetauftritt über eucharistische Wunder an. Mit 15 Jahren erkrankte er plötzlich an Leukämie und starb 2006 innerhalb weniger Tage. 14 Jahre später wurde er seliggesprochen. Über diesen modernen Seligen spricht Volker Niggewöhner mit Pater Michael Gebhart aus dem Benediktinerkloster Weltenburg.