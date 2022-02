Christenverfolgung heute - ein Interview mit dem Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier

Folge 20 25 Minuten

"Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen" (Johannes 15,20). Verfolgung ist dem Christentum in die Wiege gelegt. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder große Wellen der Verfolgung, aber auch großen Mut der Glaubenszeugen. Und heute? Heute braucht es manchmal schon Mut, Christenverfolgung offen anzusprechen und auf gefährliche Entwicklungen hinzuweisen. Einer, der das seit Jahren tut, ist der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier. "Kirche in Not" veranstaltet zusammen mit ihm einen jährlichen Gebetstag für verfolgte Christen in seiner Bischofsstadt. Mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, spricht Bischof Meier über den Einsatz für verfolgte Christen unserer Tage.