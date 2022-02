Auf Mist gewachsen …

Folge 494 40 Minuten

Zu Gast ist Professor Tilman Jäger. Er studierte an der Musikhochschule Stuttgart Schulmusik und Jazzklavier und unterrichtet an der Musikhochschule München Jazzpiano, Improvisation und schulpraktisches Klavierspiel. In seiner Outdoor-Predigt vor einem schwäbischen Misthaufen stellt sich Heiko Bräuning die Frage: "Wohin mit dem Mist?" Denn der schwäbische Misthaufen war und ist bis heute meistens hinter dem Haus. Vor dem Haus muss ja alles ordentlich sein. Doch wie ist das in unserem Leben?