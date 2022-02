Dramatik im Abendmahlsaal #3 - Die Vereinigung

Staffel 1 Folge 61 25 Minuten

Am Kreuz hat Jesus Christus seinen Leib für die Menschheit hingegeben. Daran wird im Abendmahl erinnert. Die vollkommende Hingabe ist ein Zeichen wahrer Liebe, sagt Bernadette Lang. In dieser Predigt geht sie darauf ein, inwieweit Jesu Tod und die Eucharistie uns Menschen in Ewigkeit mit Christus vereinen.