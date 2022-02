Befähigt: Du kannst etwas bewirken

Folge 4328 26 Minuten

Die Bibel sagt, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um Schwierigkeiten zu bewältigen. Er hat uns befähigt, ein erfolgreiches Leben zu führen. Doch was genau hat er uns eigentlich gegeben und wie setzen wir diese Dinge ein? Entdecken Sie in dieser Sendung, wie Sie mit Gottes Hilfe in Ihrem Leben etwas bewirken können.