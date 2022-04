Barabbas - Er lebte, weil Jesus starb

1 Stunde 54 Minuten

Er soll hingerichtet werden. Völlig zurecht - wie er selbst es empfindet. Doch dann fordert das Volk Jerusalems Barabbas' Freilassung. An seiner Stelle stirbt Jesus Christus den Kreuzestod. In den drei Tagen bis zur Auferstehung Jesu macht sich Barabbas mithilfe seines Gefährten Melchior auf den Weg, die Wahrheit über den Nazarener herauszufinden. Er trifft Maria, einige Jünger, Maria Magdalena und Joseph. Bei allem, was er herausfindet, fragt er sich immer ernsthafter: "Ist Jesus Gott?" Mit eindrucksvollen Bildern erzählt dieser russisch produzierte Spielfilm die Geschichte des Romanes "Barabbas" (1893) der britischen Bestsellerautorin Marie Corelli nach.