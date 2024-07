Der Helfer in unseren Schwachheiten (1/2)

Pfingsten ist das Fest der Empfängnis des Heiligen Geistes. Christian Wegert zeigt in dieser Predigt die Aspekte auf, in denen der Heilige Geist wirksam ist und hebt dabei insbesondere einen hervor: Der Geist Gottes ist der Helfer in unseren Schwachheiten.