Verraten und verkauft
Staffel 1 Folge 1371
26 Minuten
"Die Stunde ist gekommen", mit diesen Worten leitet Jesus die Ereignisse rund um seine Festnahme und Hinrichtung ein. Er befindet sich mit seinen Jüngern im Garten Getsemane. Nur Judas ist nicht dabei, denn er ist auf dem Weg Jesus zu verraten. Christian Wegert zeigt auf welche geistigen Wahrheiten und praktischen Anwendungen sich aus dem Verhalten der beteiligten Gruppen ableiten lassen können.
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Zusatzinformationen
Serie: Arche TV
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021