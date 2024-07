Ein außergewöhnlicher Heiratsantrag (1/2)

Menschen sehnen sich nach der großen Liebe ihres Lebens. Manche lesen Bücher oder schauen sich Filme über dieses Thema an. Auch die Bibel spricht darüber. "Dieses Buch ist eine einzige Liebesgeschichte", sagt Pastor Wolfgang Wegert über die Bibel. Er spricht anhand von Kapitel 3 des Buches Rut darüber, was die Bibel zu Liebe und Sexualität sagt. Was können wir aus der Geschichte von Ruth und Boas lernen?