Ein rechtswidriges Verhör (1/2)

Folge 1374 26 Minuten

Eine geheime Gerichtsverhandlung mitten in der Nacht ohne vernünftige Anklage, aber mit einer bereits beschlossenen Verurteilung: Warum fand das Verhör Jesu mitten in der Nacht statt? Und warum wurde Jesus so schlecht behandelt, obwohl er nur Gutes getan hatte? Pastor Wolfgang Wegert nimmt das Geschehen unter die Lupe und zeigt, warum es auch heute noch relevant ist.