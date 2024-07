Vom Hochmut zur Demut (2/2)

Petrus hat Jesus verleugnet. Sein Zerbuch ist notwendig, um vom Hochmut zur Demut zu gelangen. Jesus hat Petrus wiederhergestellt. Was sagt das über uns und unsere Buße aus? Er sündigte unten und Jesus wurde oben vom Hohen Rat verhört. Pastor Christian Wegert schließt mit der Predigt an Teil 1 an.