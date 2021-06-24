Der entschiedene König
Staffel 1 Folge 1380
26 Minuten
Jesus wird im Markus-Evangelium als ein sehr entschiedener König vorgestellt, obwohl er kurz davor ist, am Kreuz von Golgatha für Sünder zu sterben. Pastor Christian Wegert spricht mit den Pastoren Markus Kniesel und Andy Mertin über Markus 15,1-15. Warum verteidigt sich Jesus nicht gegen die Anklagen? Was bedeutet die Freigabe von Barabbas?
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Zusatzinformationen
Serie: Arche TV
Genre: Ratgeber
Jahr: 2021-2021