Eine (un)sichere Zukunft (2/2)

Naemis Schwiegertöchter Orpa und Ruth standen vor einer schweren Entscheidung. Orpa kehrte zurück zu ihrem Volk, Ruth jedoch ging mit Naemi nach Betlehem, denn "(...) dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott!", erklärte sie Naemi in Ruth 1,16. Wie ging es für Naemi und Ruth weiter? Was geschah in Betlehem?