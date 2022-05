Selfie Dad - Mein Vater, der YouTube-Star

1 Stunde 33 Minuten

Ben arbeitet im Schnitt einer TV-Show über Blumen und ist nicht zufrieden, denn eigentlich wäre er lieber YouTube-Star. Auch in der Familie und Ehe kriselt es. Eines Abends versucht er, eine Toilette zu reparieren, was grandios schiefgeht. Aber er filmt sich dabei und sein Sohn lädt den Clip ins Internet hoch. Das Video erhält extrem viele Klicks. Ben setzt alles auf seine Internetfilme. Allerdings läuft es nicht so, wie er sich das gedacht hat und bald steht er vor schwierigen Entscheidungen bezüglich Familie und Glauben. Könnte die Bibel vielleicht einen Rat für ihn haben? U. a. mit Comedian Michael Jr.