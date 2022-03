Ein Pferd namens Gazelle

1 Stunde 48 Minuten

Jean-Francois Pignon bekommt als Junge eine junge Pferdestute geschenkt und beginnt, mir ihr zu arbeiten. Er wird zu einem der berühmtesten Pferdedresseure der Welt. Aber sein Weg dorthin ist nicht leicht. Seine Entscheidung, an Gott zu glauben, verändert sein Leben und das seiner Mitmenschen. Die Verbundenheit zwischen Jean und seinen Pferden wird in schöner Bildsprache erzählt. Das Besondere an diesem filmischen Porträt ist, dass Jean-Francois Pignon sowohl Autor als auch Regisseur und Produzent des Films ist und darüber hinaus auch sich selbst spielt.