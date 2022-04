Lucy und der traurige Mann

1 Stunde 23 Minuten

Lucy Shimmers ist ein ganz besonderes kleines Mädchen. Sie malt leidenschaftlich gern Jesus, den Prinzen des Friedens und auch die Menschen, die er ihr in ihren Träumen zeigt. In letzter Zeit malt sie immer öfter einen traurigen Mann, dem sie nur allzu gern helfen würde. Doch ihre Eltern machen sich große Sorgen, denn trotz Medikamenten und Gebeten, verschlechtert sich Lucys Gesundheitszustand. Das hält sie aber nicht davon ab, weiter an ihrem Buch zu arbeiten. Eines Tages begegnet sie dem traurigen Mann tatsächlich im Krankenhaus. Edgar sitzt eigentlich im Gefängnis und ist nur im Krankenhaus, weil er auf eine neue Niere wartet, ohne die er sterben muss. Kein großer Verlust, findet er selbst. Doch Lucy ist überzeugt, dass die beiden Freunde werden sollen. Die Eltern der 5-Jährigen sind aber umso besorgter, als Lucy erzählt, dass sie ihren verstorbenen Opa sieht. Bedeutet das, dass sie sterben wird? Und wie passt Edgar ins Bild? Der Film von Regisseur Rob Diamond geht zu Herzen und berührt die schweren Fragen des Lebens: Warum leiden gute Menschen? Und kann Gott tatsächlich Herzen verändern?