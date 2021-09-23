Neue Online-Hilfen

Die Mediathek und die Bibelthek sind sehr praktische Online-Tools von Bibel TV, um das Schauen von Sendungen noch komfortabler zu machen: Welche Funktionen haben diese Online-Produkte und warum sind sie so nützlich? Darüber spricht Moderator Matthias Brender mit seiner Kollegin Stephanie Pohl. Außerdem erklärt Matthias Brender, warum es sich lohnt die Bibel TV-App zu installieren.