Making-Of

Folge 39 26 Minuten

"Die Welt aus den Augen der Anderen sehen" - darum geht es der blinden Journalistin Sophie Massieu, wenn sie mit ihrem Dalmatiner Pongo durch die Welt reist. Sophie begegnet Menschen durch Berührungen, sieht die Welt durch ihre Schilderungen und lässt uns an ihrer Art und Weise, das Leben zu verstehen, teilhaben. Das Making-Of gibt Einblick in den Entstehungsprozess der Sendung, in die Herausforderungen einer "Reisereportage mit Hund", sowie in die herzliche Persönlichkeit ihrer Macherin.