Folge 188 19 Minuten

Muriel Baumeister steht vor der Kamera seit sie Schülerin ist. Sie war ein Kinderstar und ist öffentlich aufgewachsen. Vor einigen Jahren befand sie sich in einer großen Krise, in einem "großen Wust von Unglück und von Dramen". Muriel Baumeister hat ein Alkoholproblem. Dazu kam das Gefühl, von der Öffentlichkeit "hingerichtet" zu werden, nachdem sie unter Alkoholeinfluss einen Autounfall hatte. Mithilfe eines guten Arztes und ihrem starken Willen hat sie es geschafft, ihre Sucht hinter sich zu lassen. Muriel Baumeister ist in Österreich aufgewachsen, aufgrund ihrer Oma ist sie evangelisch getauft und konfirmiert - eher ungewöhnlich in ihrer katholisch geprägten Heimat. Noch heute betet sie regelmäßig und bezeichnet sich selbst als gläubig. Doch während ihrer Krise verlor die dreifache Mutter ihren Glauben: "Für Glaube war kein Platz - der Alkohol hat alles dominiert!" Im Talk erzählt sie Julian Sengelmann, wie sie ihren Glauben wiedergefunden hat, was ihr Konfirmationsspruch ihr bedeutet und was ihr heute wichtig ist.