Die 10 Gebote (2. Mose 20, Manfred Müller)

"Du sollst - du sollst nicht". Klingen Gebote nicht oft wie Verbote? Man möchte nicht ständig eingeengt und in die Schranken gewiesen werden. Aber geht es in den 10 Geboten aus der Bibel nur darum, was man alles im Leben nicht darf? Ob die 10 Gebote mehr sind als Beschränkungen, darüber redet Manfred Müller vom Bistum Würzburg.