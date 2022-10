Ein guter Tröster (Kolosser 4,8, Hartmut Jaeger)

Staffel 1 Folge 261 7 Minuten

Im Leben gibt es immer wieder Zeiten des Leides und der Trauer. Es föllt einem schwer, sich auf das Gute zu besinnen. Genau dann ist Trost wie ein Licht am Horizont. Ein aufbauendes Wort zur rechten Zeit, kann wieder Hoffnung geben. Hartmut Jaeger, der Geschäftsführer der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg spricht darüber, was guten Trost ausmacht.