Der erste Mensch (1. Mose 1,26-27, Hartmut Jaeger)

Folge 262 7 Minuten

Rosen, Rotbarsch und Rosenkohl, die Schöpfung ist unglaublich vielfältig und beeindruckend. Doch die Krönig ist der Mensch. Was ist das Besondere an ihm? Hartmut Jaeger, der Geschäftsführer der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg erinnert an die Anfänge des Menschen und Gottes Idee dahinter.