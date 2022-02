Religionsfreiheit 2021: Die weltweite Situation aus Sicht der deutschen Politik

Folge 1 25 Minuten

Das weltweite katholische Hilfswerk "Kirche in Not" hat im April 2021 seinen aktuellen Bericht über die Lage der Religionsfreiheit in fast allen Ländern der Welt veröffentlicht. Darin spielen sowohl die Bedrohung der Freiheit durch autoritäre politische Systeme und den radikalen Islamismus als auch die aktuellen weltweiten Einschränkungen des Glaubenslebens im Zuge der Corona-Pandemie eine Rolle. Über die wichtigsten Erkenntnisse des "Religionsfreiheitsberichts 2021" und die sich daraus ergebenden Aufgaben für die deutsche Politik spricht Hermann Gröhe, Vize-Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Deutschen Bundestag und Beauftragter der Fraktion für Kirchen und Religionsgemeinschaften.