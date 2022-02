30 Minuten

Was wäre, wenn Jesus wirklich auferstanden wäre? Was wäre, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe? Was wären die letzten Worte von Philipp Mickenbecker? Philipp Mickenbecker, 23, war unheilbar krank. Die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs - unheilbar und im Endstadium. Dennoch hat er sich nicht aufgegeben und sich seinen Lebensmut und seine Empathie bewahrt. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder war er einer der Köpfe hinter dem YouTube-Kanal "The Real Life Guys", der über eine Million meist junge Follower begeistert. In seinem Video "Das wären meine letzten Worte" rief er dazu auf, das Leben mit Energie und Optimismus anzugehen und seine Zeit nicht nur in der virtuellen Welt zu verbringen. "Was wäre wenn …" beschäftigt sich mit der Auferstehung Jesu Christi und einem möglichen Leben nach dem Tod.