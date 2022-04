Folge 189 19 Minuten

Geboren wurde Florence Brokowski-Shekete in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern. Aufgewachsen ist die Schwarze Deutsche bei einer weißen Pflegemutter in Buxtehude. Mittlerweile ist sie längst erwachsen und Schulamtsdirektorin in Mannheim. Trotzdem erhält sie noch heute regelmäßig Komplimente für ihr gutes Deutsch. "Mist, die versteht mich ja!", heißt daher ihr Buch, in dem sie ihr Leben schildert. Florence Brokowski-Shekete setzt sich gegen Alltagsrassismus ein.