Diana Kinnert

Folge 190 19 Minuten

Diana Kinnert ist gerade 30 Jahre und hat als Unternehmerin, politische Beraterin und Autorin gut zu tun. Und trotzdem ist ihr zentrales Thema die Einsamkeit - auch aus persönlicher Erfahrung. Bewusst wurde Kinnert ihre Einsamkeit nach dem Tod ihrer Mutter vor vier Jahren. Jüngere Menschen sind genauso einsam wie alte, aber aus anderen Gründen. Und es werden immer mehr. Außerdem ist Einsamkeit gesundheitsgefährdend: "Einsamkeit über Monate macht so krank wie 15 Zigaretten am Tag, es erhöht die Wahrscheinlichkeit für Demenz, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und am Ende muss es auch einen Staat angehen, weil es nicht nur Menschenleben kostet, sondern auch Millionen Gesundheitskosten mit sich bringt."