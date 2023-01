Die Geringsten unter ihnen

1 Stunde 48 Minuten

Indien, Ende der 1990er. Der indische Journalist Manav Banjeree soll Beweise liefern, dass der Missionar Graham Staines gegen das Gesetz verstößt, weil er Einheimische zur Bekehrung zwingt. Banjeree fängt an zu recherchieren und bekommt tiefere Einblicke in die Arbeit Staines mit Leprakranken. Bald steht der Journalist vor der Frage: Wahrheit oder die Schlagzeile, die der Chefredakteur drucken will? Mit Schrecken stellt er fest, welche Auswirkungen seine Worte haben können. Der Film ist ausgezeichnet als "Bester christlicher Film des Jahres 2019" und beruht auf einer wahren Begebenheit.