Ruhin Ashuftah

Staffel 1 Folge 192 19 Minuten

Ruhin Ashuftah kam mit fünf Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Heute sagt er, er werde nicht tatenlos mit ansehen, wie man auch noch seine zweite Heimat zerstört. In Afghanistan seien es Kommunismus und Islamismus gewesen. Ashuftah, der als Traumapädagoge mit Flüchtlingen arbeitet, sieht es als seine Pflicht, seine Erfahrungen und Kenntnisse einzubringen, um zu verhindern, dass hier in Deutschland Rechtsradikale oder Islamisten erstarken. Aus seiner Sicht gibt es in der Öffentlichkeit zu wenig Hintergrundwissen über die Traumatisierung von Geflüchteten. Neben der Behandlung von Traumata sieht er die Anerkennung von Studiengängen und Ausbildungen als eine weitere wichtige Stellschraube für gelingende Integration.