Folge 2 w/ Merle Schoon und NIA

Ausgefallene Studiospiele, wilde Außenbeiträge und künstlerische Gastauftritte - all das und mehr hat das Late Night Programm zu bieten. Das abgefahrene Show-Trio Mitch, Anton und Tim zeigt zusammen mit inspirierenden Gästen, was positiver Lifestyle und persönlicher Glaube für sie bedeutet. Heute zu Gast: die Pastorin und Fitnesstrainerin Merle Schoon und die "Electro-/JumpRock"-Band NIA.