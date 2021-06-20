Folge 2 w/ Merle Schoon und NIA
Staffel 1 Folge 2
59 Minuten
Ausgefallene Studiospiele, wilde Außenbeiträge und künstlerische Gastauftritte - all das und mehr hat das Late Night Programm zu bieten. Das abgefahrene Show-Trio Mitch, Anton und Tim zeigt zusammen mit inspirierenden Gästen, was positiver Lifestyle und persönlicher Glaube für sie bedeutet. Heute zu Gast: die Pastorin und Fitnesstrainerin Merle Schoon und die "Electro-/JumpRock"-Band NIA.
Zusatzinformationen
Serie: Late Light Show
Genre: Kultur
Jahr: 2021-2021