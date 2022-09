Christoph Rickels

Staffel 1 Folge 193 19 Minuten

Christoph Rickels ist Anfang 20, als er nach einem Clubbesuch niedergeschlagen wird und unglücklich mit dem Kopf aufschlägt. Es folgen vier Monate Koma und danach Reha. Was bleibt ist eine Schwerbehinderung. Anfangs wollte Rickels Rache. "Den Gedanken habe ich Gott sei Dank irgendwann wegschieben können. Heute will ich wissen, wie es ihm geht." Denn ihm wurde bewusst, er hätte selbst der Täter sein können. Der Faustschlag verändert sein Leben und das, was ihm wichtig ist. Rickels gründet die Initiative "First-Togetherness", geht in Schulen und Gefängnisse und teilt seine Geschichte. Sein Ziel ist ein Umdenken bei seinen Zuhörern. Rickels Arbeit ist erfolgreich, er erhält Auszeichnungen und er kann etwas bewegen.