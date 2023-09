Ender Çetin

Als ein Rabbiner Opfer einer antisemitischen Gewalttat wurde und sich herausstellte, dass die Täter Muslime waren, möchte Imam Ender Çetin ein Zeichen setzen. Als Gemeindevorsitzender einer Moschee kennt auch er Anfeindungen, Drohungen und Vandalismus, die sich gegen seine Religion richten. Er sucht Kontakt zu Rabbinern. Çetin engagiert sich für das Schulprojekt "meet2respect" und geht gemeinsam mit einem Rabbiner an Schulen. In dem Projekt geht es darum, Brücken zu bauen. Es geht ihm um Empathie, Respekt und Wertschätzung, die SchülerInnen sollen reflektieren, was Worte auslösen können. Das Projekt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.