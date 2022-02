Frohe Weihnachten mit Alpha & Omega!

Folge 973 27 Minuten

Pünktlich zum Weihnachtsfest 2021 beschert die Weihnachts-Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" einen bunten Teller an filmischen Beiträgen zum Fest: Wir klären die Frage, wer denn nun die Geschenke bringt, Weihnachtsmann oder Christkind, wir erzählen die Weihnachtsgeschichte anhand von Wirtshausschildern in Ulm, präsentieren eine Weihnachtsgeschichte im Koffer aus Stuttgart, informieren über das "Caritas Baby Hospital" in Bethlehem und berichten, wie es zur weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder kam, den Sternsingern. Moderation/Redaktion: Christian Turrey