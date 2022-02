Cor Beukema - Der Trucker Gottes

Folge 85 24 Minuten

Cor Beukema ist der Mann hinter vielen erfolgreichen Bibelschmuggel-Operationen von Open Doors. Er ersann Verstecke für Bibeln in allen Arten von Fahrzeugen und schmuggelte selber per LKW Hunderttausende Bibeln in die damalige Sowjetunion. Dabei erlebte er: Gott hat die Kontrolle, was auch geschieht.