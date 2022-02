Dramatik im Abendmahlsaal #4 - Das Hochzeitsmahl des Lammes

Staffel 1 Folge 62 25 Minuten

In den Evangelien vergleicht Jesus die Geschichte seiner Wiederkunft mit einer Hochzeit - er ist der Bräutigam und die Menschen, die ihm nachfolgen, sind seine Braut. Am Beispiel des Gedichts "Mondnacht" von Joseph von Eichendorff veranschaulicht Dr. Johannes Hartl, was es mit dieser Botschaft auf sich hat.