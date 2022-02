Staffel 1 Folge 64 25 Minuten

Mit dieser Predigt steigt Patrick Knittelfelder in eine neue Themenreihe der Home Church ein - es geht um das Vaterunser, das wohl bekannteste Gebet der Bibel. In diesem ersten Teil dreht sich alles um den ersten Satz des Gebets: Was bedeutet es, seinen Gott als Vater bezeichnen zu dürfen?